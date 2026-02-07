Deputado Thiago Flores assina PEC que reduz IPVA para 1% em todo o Brasil

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) assinou à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa limitar o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) a, no máximo, 1%, tendo como base exclusivamente o peso do automóvel.

Desta forma, quanto menor for o carro, mais baixo será o valor do imposto. A proposta precisa do número mínimo de assinaturas para ser protocolada na Câmara dos Deputados.

Atualmente, a alíquota do IPVA é definida por cada estado com base no valor venal do veículo (Tabela Fipe), podendo variar normalmente entre 1% e 6% dependendo da unidade federativa e do tipo de veículo. A PEC propõe uma mudança estrutural na forma de cobrança, limitando a alíquota máxima a 1% do peso do veículo, o que pode representar uma redução significativa no custo anual para milhões de motoristas.

O texto também sugere alterações relacionadas à limitação de gastos com propaganda oficial dos poderes públicos, estabelecendo um teto de 0,1% da Receita Corrente Líquida para essas despesas, com objetivo de equilibrar a perda potencial de arrecadação com a redução do tributo.

Para o deputado Thiago Flores, a proposta representa uma medida de alívio fiscal concreta para as famílias brasileiras, que enfrentam crescentes custos com manutenção de veículos e despesas de transporte. Segundo o parlamentar, reduzir o IPVA pode devolver parte do poder de compra ao cidadão e fortalecer o orçamento familiar. A proposta segue agora os trâmites regimentais na Câmara, precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ser apreciada pelo plenário das casas legislativas.