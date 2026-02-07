PM flagra uso de drogas e perturbação do sossego em estabelecimento no centro de Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha se deslocou até um estabelecimento localizado na Avenida Marechal Rondon, região central de Vilhena, após denúncia de perturbação do sossego e consumo frequente de bebidas alcoólicas no local.

Durante a aproximação, os policiais constataram som em volume excessivo. Com autorização para entrada, a equipe encontrou várias pessoas reunidas no interior do estabelecimento, consumindo bebidas alcoólicas e cigarros, demonstrando inquietação com a presença policial.

No ambiente, os militares perceberam forte odor característico de maconha. Em revista minuciosa, foram localizadas porções da substância entorpecente acondicionadas em diferentes pontos, além de um cigarro de maconha pronto para consumo e um dispositivo eletrônico utilizado para vaporização.

Os abordados relataram que estavam no local com a finalidade de adquirir e consumir entorpecentes, inclusive compartilhando a substância entre os presentes.

Diante dos fatos e da constatação de prática reiterada de atos ilícitos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à autoridade judiciária para as providências cabíveis.

A ocorrência foi registrada e apresentada às autoridades competentes para adoção das medidas legais.