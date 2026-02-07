Facebook Instagram
sábado, 07 de fevereiro de 2026.

Polícia prende motociclistas por adulteração de placas durante patrulhamento em Vilhena

Condutores cobriram identificação das motocicletas para evitar fiscalização por radares recém-instalados na cidade
Os veículos foram recolhidas à Delegacia de Polícia Civil e as infrações de trânsito confeccionadas conforme o CTB

Na noite de sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Avenida 36, em Vilhena, quando visualizou duas motocicletas com as placas parcialmente cobertas, dificultando a identificação.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma das motocicletas, de cor vermelha, estava com fita adesiva preta sobre a placa, enquanto a outra, de cor azul, possuía adesivos que também comprometiam a leitura dos caracteres identificadores.

Diante da situação, os dois condutores receberam voz de prisão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados juntamente com as motocicletas.

Ainda segundo a ocorrência, um dos envolvidos relatou que a placa foi coberta com o objetivo de evitar multas por excesso de velocidade, em razão dos radares recentemente instalados na cidade.

Foi constatado também que um dos condutores não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

