Rosangela Donadon solicita patrolamento e cascalhamento da RO-496 e RO-391 em Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou indicação ao Poder Executivo, estendida ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), solicitando a realização urgente de patrolamento e cascalhamento da RO-496, que liga o município de Chupinguaia aos demais distritos, bem como da RO-391, que conecta Chupinguaia ao trevo da Pedra.

A indicação atende a um pedido da vereadora Angélica Peralta, que integra a base da deputada no município e tem atuado de forma ativa junto às demandas da população local.

Segundo a parlamentar, as rodovias apresentam trechos críticos com buracos e irregularidades, situação agravada pelo período chuvoso e pelo tráfego intenso de veículos leves, pesados e transporte escolar, o que dificulta o deslocamento dos moradores e compromete a segurança.

As vias são fundamentais para o escoamento da produção agropecuária, principal atividade econômica da região, além de garantirem o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e comércio.

Rosangela Donadon reforçou seu compromisso em continuar trabalhando em parceria com as lideranças municipais para garantir melhores condições de mobilidade, desenvolvimento econômico e qualidade de vida à população de Chupinguaia.