VEJA DETALHES: professora é assassinada por aluno dentro de faculdade em Porto Velho; autor diz à polícia que motivo seria ciúmes

A professora de Direito Juliana Mattos de Lima Santiago, que também era escrivã da Polícia Civil, morreu no pronto-socorro João Paulo II na noite desta sexta-feira (6) após ser atacada por um aluno, na faculdade FIMCA, em Porto Velho.

O homem que cometeu o assassinato, preso em flagrante, foi identificado como João Cândido da Costa Junior, 24 anos, alegou que foi tomado pelo ódio e que teria um relacionamento amoroso com a vítima.

O FATO

Equipes do 9º BPM foram acionadas após a informação de que uma professora havia sido ferida com golpes de faca no interior da instituição de ensino.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela equipe de segurança de que a vítima já havia sido levada por alunos, em veículo particular, ao Hospital João Paulo II, enquanto o criminoso permanecia detido em uma sala próxima.

Na sala onde o crime aconteceu, foi localizada a faca utilizada no ataque, além de pertences pessoais do criminoso e da vítima.

CRIMINOSO CONTIDO POR ACADÊMICO POLICIAL E DELEGADO

Após o ataque, João Cândido da Costa Junior tentou fugir pelo interior do prédio, mas foi perseguido e contido na parte inferior da instituição por alunos. Um dos responsáveis pela detenção é acadêmico da faculdade e policial militar, que ouviu os gritos, presenciou a professora ferida e passou a perseguir o agressor logo após determinar que outros estudantes realizassem o socorro.

Também atuou na contenção um professor da instituição, delegado da Polícia Civil, que desceu de sala após ouvir a confusão e encontrou o criminoso já imobilizado, tomando conhecimento de que uma professora havia sido esfaqueada.

CONFIRMAÇÃO DA MORTE

O criminoso apresentava ferimentos nos braços e nas pernas e foi encaminhado inicialmente para atendimento médico. Em seguida, ele foi levado ao Departamento de Flagrantes.

No hospital, a equipe médica confirmou a morte de Juliana Mattos de Lima Santiago. A professora deu entrada na unidade já sem sinais vitais, com perfurações no tórax e uma lesão profunda no braço.

RELATOS DE QUEM PRESENCIOU

Outro acadêmico relatou que estava em sala próxima quando ouviu barulho estranho. Ao se aproximar, encontrou a professora caída, tentando conter o sangramento no braço.

DEPOIMENTO

Durante atendimento médico, João Cândido da Costa Junior disse aos policiais que teria um relacionamento amoroso com a vítima por cerca de três meses. Segundo ele, no último mês percebeu distanciamento por parte da professora.

O ataque aconteceu dentro da faculdade e que aguardou o momento em que ficou sozinho com a vítima em uma sala de aula para iniciar uma conversa sobre o relacionamento.

Ainda conforme o relato do criminoso, após uma discussão, ele afirmou ter sido tomado por raiva e desferido diversos golpes de faca contra a professora, não sabendo precisar a quantidade, tentando fugir em seguida, mas sendo contido por alunos.

OBJETOS APREENDIDOS

No Departamento de Flagrantes, o criminoso reconheceu como seus uma mochila azul e um relógio encontrados no local. Dentro da mochila havia objetos pessoais, materiais de estudo, roupas, uma lata de cerveja vazia e outros itens, todos apreendidos junto com a faca utilizada no ataque e pertences da vítima.