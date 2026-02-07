Venezuelano é preso após denúncia de violência sexual no HR de Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer ao Hospital Regional de Vilhena, após relato de conduta de cunho sexual praticada sem o consentimento da vítima.

A solicitação partiu da direção do hospital, que foi procurada por uma funcionária relatando ter sido vítima de abuso durante seu horário de descanso.

Segundo a vítima, ela dormia em um espaço destinado ao repouso de funcionários quando acordou sendo tocada e beijada por outro trabalhador da unidade, sem qualquer consentimento.

Ao despertar assustada, a vítima reagiu e gritou, afirmando que denunciaria o ocorrido, momento em que o autor que é de nacionalidade venezuelana e também trabalha no hospital tentou impedi-la por meio de gestos. Em estado de forte abalo emocional, a funcionária procurou imediatamente a administração, que acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos, e considerando que a vítima se encontrava dormindo no momento da ação, caracterizando situação de vulnerabilidade, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O caso foi registrado e seguirá sob apuração das autoridades competentes.