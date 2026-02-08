Veja imagens do ataque criminoso que destruiu provedor de internet em Cerejeiras

Na manhã deste domingo, 8 de fevereiro de 2026, a reportagem do Extra de Rondônia teve acesso, em primeira mão, às imagens do ataque criminoso que destruiu uma empresa provedora de internet no município de Cerejeiras (leia mais AQUI).

A ação ocorreu na madrugada de terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, e marca o segundo ataque desse tipo registrado contra empresas do mesmo segmento na cidade, ambos praticados por meio de incêndio criminoso.

As imagens mostram dois homens chegando ao local por volta das 2h da madrugada. Eles invadem o imóvel, espalham um líquido inflamável, possivelmente gasolina, ateiam fogo e, em seguida, fogem do local.

Durante as investigações, a polícia identificou um suspeito, que foi detido. Com o avanço dos trabalhos, a expectativa é de que o segundo envolvido também seja identificado e preso, possibilitando o completo esclarecimento do caso.

No primeiro ataque registrado no município, a principal linha de investigação considerou a atuação de facções criminosas, que estariam cobrando valores a título de “proteção”.

Diante da negativa, os criminosos teriam reagido incendiando a empresa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

>>>Vídeo: