Após denúncia de Delegado Camargo, governo recua e retira mensagem que autorizava apostas em RO

O Governo de Rondônia retirou da Assembleia Legislativa a Mensagem n.º 11/2026, que previa a regulamentação e a exploração da Loteria Estadual, após forte reação pública e institucional do deputado estadual Delegado Camargo. A proposta, que abriria espaço para a exploração de apostas no estado, foi alvo de críticas contundentes do parlamentar, que classificou a iniciativa como uma “bizarrice” e prometeu enfrentamento total à matéria.

Assim que tomou conhecimento da mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa de Rondônia, Camargo se posicionou de forma imediata e contrária, utilizando suas redes sociais para alertar a população sobre os riscos da liberação das apostas. Em uma das manifestações, o deputado afirmou: “Vou lutar até o fim contra esse mal”, reforçando que a proposta não atendia ao interesse público.

Em outra declaração pública, o parlamentar foi ainda mais incisivo ao criticar a lógica por trás da iniciativa. “Para eles vale tudo por dinheiro, inclusive a desgraça alheia”, escreveu Camargo, ao apontar que a exploração de apostas transfere para a sociedade os custos sociais do vício, enquanto concentra ganhos financeiros em poucos beneficiários.

Além da mobilização pública, o Delegado Camargo adotou medidas formais no âmbito legislativo. Ele protocolou o Requerimento n.º 2622/2026, cobrando esclarecimentos do Governo do Estado sobre os impactos econômicos e sociais da mensagem, os mecanismos de controle previstos e as consequências para famílias em situação de vulnerabilidade. A pressão política e social resultou, poucos dias depois, na retirada oficial da proposta.

Impactos sociais das apostas preocupam especialistas

O debate levantado pelo deputado encontra respaldo em estudos e em experiências já observadas em outros estados e países. O avanço das apostas é associado ao aumento de casos de vício em jogos, endividamento familiar e agravamento de problemas de saúde mental. Há registros de pessoas que perderam economias, comprometeram a renda básica e enfrentaram rupturas familiares em razão da dependência em apostas, especialmente no ambiente digital, onde o acesso é rápido e contínuo.

Entidades que atuam na área social alertam que o jogo compulsivo atinge não apenas o apostador, mas todo o núcleo familiar, gerando ciclos de dívidas, conflitos domésticos e queda na produtividade. Em diversos casos documentados no país, trabalhadores relataram perda de emprego, e jovens enfrentaram abandono escolar após envolvimento com apostas online.

Atuação parlamentar e recuo do governo

Para Delegado Camargo, a retirada da Mensagem n.º 11/2026 representa uma vitória da sociedade e da atuação fiscalizadora do mandato. O deputado defende que o Estado deve priorizar políticas públicas de proteção social, geração de emprego e fortalecimento das famílias, e não iniciativas que, segundo ele, “exploram a fragilidade humana em troca de arrecadação”.

A retirada da mensagem encerra, ao menos por ora, a tentativa de regulamentar apostas em Rondônia, mas o parlamentar afirma que seguirá vigilante para impedir que iniciativas semelhantes avancem sem amplo debate e transparência.