Confúcio Moura transforma escuta em obra e leva saúde à Aldeia Ricardo Franco

Uma visita do senador Confúcio Moura às comunidades indígenas de Guajará-Mirim, em julho de 2025, saiu do campo do diálogo e virou obra concreta. A Aldeia Ricardo Franco, às margens do Rio Guaporé, vai receber uma Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo II, garantindo atendimento médico mais próximo e contínuo para a população local e aldeias vizinhas.

Foto Arquivo – Senador Confúcio Moura durante sua visita à comunidade indígena em julho de 2025

Localizada na faixa de fronteira com a Bolívia, a comunidade tem acesso exclusivamente por via fluvial, após horas de navegação a partir de Guajará-Mirim. A distância e as dificuldades logísticas sempre tornaram o atendimento em saúde um dos maiores desafios da região.

Durante a visita do senador Confúcio Moura à aldeia, lideranças e moradores foram diretos: era urgente fortalecer a estrutura de saúde dentro da própria comunidade. O deslocamento por barco dificulta atendimentos de emergência e compromete o acompanhamento regular de gestantes, crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas.

Da escuta veio a resposta

A UBSI será construída com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 2.849.228,51, destinados pelo senador. A Ordem de Serviço foi assinada em 6 de fevereiro de 2026, na própria comunidade, autorizando oficialmente o início das obras.

Maquete da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) na Aldeia Ricardo Franco, às margens do Rio Guaporé,.

A unidade vai atender a Aldeia Ricardo Franco e outras comunidades da região, reforçando o atendimento do Polo Base de Guajará-Mirim, vinculado ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Porto Velho.

A estrutura contará com consultório odontológico, consultório indiferenciado, salas de procedimentos, esterilização, estocagem, lavagem e descontaminação, além de copa e lavabo adaptado para pessoas com deficiência.

O projeto inclui ainda alojamento completo para os profissionais de saúde, com dormitórios, banheiros, sala, cozinha e área de serviço — condição essencial para garantir a permanência das equipes e o atendimento contínuo. As edificações serão cercadas por alambrado, garantindo organização e segurança.

Para Confúcio Moura, a obra simboliza o compromisso assumido durante a visita à comunidade. “Quando ouvi das lideranças a necessidade de uma estrutura de saúde mais adequada, ficou claro que era preciso agir. Quem vive longe dos centros urbanos também tem direito a atendimento digno e permanente”, afirmou.

O coordenador do Departamento de Saúde Indígena, Isaque Wajuru, destacou o impacto direto da obra na vida da comunidade.

“Essa unidade representa mais segurança e cuidado para nossas famílias. A distância sempre foi um desafio. Com a UBSI e o alojamento, teremos melhores condições de atendimento e mais tranquilidade”, disse.

O coordenador do Departamento de Saúde Indígena, Isac Wajuru durante solenidade com a comunidade local