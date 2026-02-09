Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 1 milhão para ampliação de escola em São Francisco

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) empenhou recurso no valor de R$ 1 milhão para a ampliação da Escola Municipal Regina Almeida de Araújo, no município de São Francisco do Guaporé. O investimento foi solicitado pelo vereador Márcio da Educação.

O recurso será destinado à melhoria da estrutura física da unidade escolar, com objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições para alunos, professores e servidores.

Segundo a deputada Gislaine Lebrinha, o investimento representa uma prioridade para o município. “A educação precisa de estrutura e planejamento. Esse recurso é um apoio direto para que a escola possa atender melhor os estudantes e oferecer mais qualidade no ensino”, afirmou.

A ampliação da unidade integra as ações parlamentares voltadas ao fortalecimento da educação pública e à melhoria dos serviços oferecidos à população de São Francisco do Guaporé.