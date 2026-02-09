Facebook Instagram
Motocicleta é furtada em plena luz do dia na Avenida Melvin Jones em Vilhena

Veículo foi levado enquanto a vítima estava em um estabelecimento comercial; ninguém foi preso
Veículo furtado

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de motocicleta em Vilhena. O caso foi registrado na Avenida Melvin Jones.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estacionou uma motocicleta Honda CG 125 Titan e entrou em um estabelecimento comercial nas proximidades.

Minutos depois, ao retornar ao local onde havia deixado o veículo, constatou que a motocicleta havia sido furtada.

A guarnição manteve contato com os responsáveis pelo local, sendo informada de que as imagens do sistema de monitoramento só seriam disponibilizadas após a conclusão do registro da ocorrência, o que dificultou a identificação imediata do autor.

Foram realizadas diligências e patrulhamento nas imediações, porém nenhum suspeito ou o veículo foram localizados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

