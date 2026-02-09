Polícia Militar registra mais de 1,7 mil ocorrências em Rondônia durante fim de semana

A Polícia Militar informou na manhã desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, que registrou 1.723 ocorrências policiais em todo o Estado de Rondônia ao longo do último fim de semana.

Conforme o balanço divulgado, foram lavrados sete Boletins de Ocorrência Ambiental e registrados 66 BOATs relacionados a sinistros de trânsito. Durante as ações, cinco armas de fogo foram apreendidas e 76,856 quilos de drogas retirados de circulação.

Ainda segundo a PM, 168 pessoas foram presas, sendo 15 foragidos da Justiça recapturados. As equipes também lavraram cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e realizaram a abordagem de 677 pessoas.

O levantamento aponta ainda 18 prisões por tráfico de drogas e 13 por embriaguez ao volante, resultado de operações e fiscalizações realizadas em diversas regiões do Estado.