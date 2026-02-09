Site paulista revela investimentos de R$ 11,4 milhões em cinco cidades de RO por banco envolvido em escândalo nacional; Vilhena na lista

Um levantamento divulgado pelo site da Folha de São Paulo, na última sexta-feira, 6 de fevereiro, mostra que municípios de Rondônia concentram mais de R$ 11,4 milhões em investimentos financeiros, principalmente em fundos imobiliários.

As aplicações foram realizadas junto a fundos que passaram a ser citados nas investigações relacionadas ao escândalo do Banco Master, caso que ganhou repercussão nacional.

Os dados apresentados pelo site paulista, do qual a reportagem do Extra de Rondônia teve acesso, indicam investimentos registrados em cinco cidades rondonienses, com predominância do Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário, um dos fundos mencionados nas apurações envolvendo o Banco Master.

A soma dos investimentos registrados nos municípios de Rondônia chega a R$ 11.491.153,00, conforme os dados disponíveis na publicação.

FUNDOS CITADOS EM INVESTIGAÇÕES

Os fundos mencionados no levantamento passaram a ser citados no contexto do escândalo envolvendo o Banco Master, que está sob apuração por órgãos de controle e investigação.

A tabela divulgada pela Folha de S.Paulo não detalha a natureza das investigações nem atribui responsabilidades, limitando-se a relacionar os valores aplicados, os fundos envolvidos e os municípios vinculados.

As informações também não especificam a origem dos recursos, os responsáveis pelas aplicações ou eventuais impactos financeiros decorrentes das investigações em andamento.

Conforme a tabela divulgada, os valores estão distribuídos em Rondônia da seguinte forma:

Porto Velho

Tipo de aplicação: Fundos Imobiliários

Fundo: Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário

Valor aplicado: R$ 7.143.265,00

Ji-Paraná

Tipo de aplicação: Fundos Imobiliários

Fundo: Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário

Valor aplicado: R$ 1.732.857,00

Rolim de Moura

Tipo de aplicação: Fundos Imobiliários

Fundo: Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário

Valor aplicado: R$ 1.513.147,00

Vilhena

Tipo de aplicação: Renda Variável

Fundo: Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário

Valor aplicado: R$ 956.039,00

Theobroma

Tipo de aplicação: Fundos Imobiliários

Fundo: Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário

Valor aplicado: R$ 145.845,00

ESCÂNDALO NACIONAL

O Banco Master está em liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, após investigações da Polícia Federal revelarem um esquema de fraude com a emissão de títulos falsos, resultando na prisão de seu dono, Daniel Vorcaro, e afetando milhões de clientes e trabalhadores.