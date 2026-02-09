Vereador faz “pente fino” na Saúde e requer de prefeito informações detalhadas de repasses ao grupo Chavantes em Vilhena; leia pauta da sessão

Justificando “dever de fiscalização e controle dos atos da administração pública”, o presidente da Câmara de Vilhena, Celso Machado (PL), decidiu promover uma minuciosa análise das condições da saúde pública municipal.

Na pauta da sessão ordinária, agendada para esta segunda-feira, 9, às 19h, o parlamentar apresentou dois requerimentos destinados a esclarecer questões importantes relacionadas à gestão dos serviços de saúde na cidade.

Essas solicitações surgem em meio às recentes controvérsias envolvendo atrasos salariais e outras reclamações públicas que têm circulado nas últimas semanas, especialmente em relação à Casa da Misericórdia, do grupo Chavantes, responsável pela gestão do Hospital Regional e da UPA (leia mais AQUI).

No Requerimento nº 01/2026, Celso solicita ao prefeito Flori Cordeiro (Podemos) informações oficiais, detalhadas, documentadas e acompanhadas de prestações de contas, referentes aos repasses financeiros destinados à gestão do Hospital Regional de Vilhena. Conforme o próprio vereador, o objetivo é obter transparência e esclarecer dúvidas sobre os recursos públicos utilizados na manutenção da unidade de saúde.

Já no Requerimento nº 02/2026, o parlamentar vai além, pedindo ao prefeito informações e documentos relativos aos exercícios financeiros de 2024 e 2025, especificamente sobre a Santa Casa.

Além dessas ações, Celso Machado já manifestou a intenção de liderar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades e problemas relacionados à gestão dessa instituição de saúde.

Apesar da apresentação dos requerimentos, Celso disse publicamente que não é oposição à gestão do prefeito Flori.

