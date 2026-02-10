Acidente na BR-364 entre Vilhena e Pimenta Bueno deixa dois mortos; caminhoneiro foge após colisão

Um grave acidente de trânsito na BR-364, entre os municípios de Vilhena e Pimenta Bueno, resultou na morte de dois ocupantes de uma motocicleta na manhã desta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026.

O caso envolveu uma carreta, um carro de passeio e uma moto, e as circunstâncias ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas da motocicleta seriam trabalhadores da concessionária Nova 364: um socorrista, morador de Cacoal, e um operador de tráfego. Ambos seguiam para o trabalho em uma base da concessionária instalada nas proximidades do posto São Roque, na saída de Pimenta Bueno.

De acordo com relatos preliminares, uma carreta teria invadido a pista contrária ao realizar uma ultrapassagem em trecho de curva. Com o impacto, o carro de passeio foi arremessado para fora da pista, atingindo a motocicleta. Informações iniciais apontam que o condutor da carreta pode ter cochilado ao volante, o que teria provocado a perda de controle do veículo.

Após a colisão, o motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro às vítimas.

O condutor da motocicleta morreu no local. O passageiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância que o encaminhava ao hospital de Pimenta Bueno. No carro de passeio, duas pessoas ficaram gravemente feridas e receberam atendimento médico.

Uma funerária de Pimenta Bueno foi acionada para realizar a remoção do corpo do motociclista que morreu no local do acidente.

Imagens gravadas após a colisão passaram a circular em aplicativos de mensagens, mas registros considerados sensíveis e de forte impacto não foram divulgados. Até o momento, não houve posicionamento oficial da concessionária Nova 364 sobre o ocorrido.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as causas do acidente e identificar oficialmente o condutor da carreta.

>>>Vídeo: