CHAVANTES: Câmara aprova requerimentos em sessão e vereador insinua que vídeos críticos do presidente da Câmara tem viés político em Vilhena

A Câmara Municipal de Vilhena aprovou, por unanimidade, durante sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira, 9, dois requerimentos que solicitam informações detalhadas à Prefeitura sobre os repasses financeiros destinados à área da Saúde.

Os pedidos têm como foco a gestão do Hospital Regional de Vilhena e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), administrados pela Santa Casa da Misericórdia, vinculada ao grupo Chavantes.

Os requerimentos foram apresentados pelo presidente do Legislativo, Celso Machado (PL), e aprovados por unanimidade pelos parlamentares.

DEFESA DA CHAVANTES DEU INÍCIO AO DEBATE

Contudo, antes da aprovação dos requerimentos, aconteceram discursos acalorados, com confronto verbal entre Celso Machado e o colega de parlamento Jander Rocha (PODE), durante a discussão relacionada ao tema da saúde.

O debate em plenário teve início quando Jander Rocha utilizou a tribuna para defender a Santa Casa da Misericórdia, do grupo Chavantes. Em sua fala, ele apresentou um histórico dos repasses de recursos públicos à entidade, afirmando que, nos meses finais do ano, os valores não teriam sido repassados pelo Governo do Estado de forma integral, o que, segundo ele, impactou o funcionamento da saúde.

Ainda no início da discussão, Jander insinuou que a iniciativa de Celso Machado em criticar a Chavantes poderia ter viés político, ao citar que o presidente da Câmara pode ser candidato. “Diferentemente do Dr Celso, eu não sou candidato a nada. Não tenho que ficar fazendo vídeo sensacionalista. Eu não vou ao Hospital para fazer videozinho e chamar a atenção, me promover politicamente. Eu ligo para os secretários para resolver os problemas”, destacou.

Por sua vez, Celso Machado contestou as declarações do colega, afirmando que, mesmo com os repasses realizados, a entidade não efetuou o pagamento de médicos e fornecedores.

Na sequência, Celso fez críticas diretas à atuação de Jander Rocha, declarando que o vereador “vai ao Hospital Regional apenas para tomar cafezinho”, e não para acompanhar de forma efetiva a situação da unidade, além de que, “de uma hora para outra”, começou a defender a Santa Casa.

Em resposta, Jander Rocha classificou a declaração como desrespeitosa e afirmou que exerce o mandato com dedicação exclusiva. O vereador declarou que permanece durante todo o expediente na Câmara Municipal, inclusive em períodos de recesso, para atender a população.

REQUERIMENTOS PEDEM DADOS OFICIAIS E PRESTAÇÕES DE CONTAS

O Requerimento nº 01/2026 solicita ao prefeito Flori Cordeiro informações oficiais, detalhadas e acompanhadas de documentos e prestações de contas referentes aos repasses financeiros realizados ao Hospital Regional de Vilhena. No texto, o pedido é justificado como parte do dever constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos da administração pública.

Já o Requerimento nº 02/2026 amplia o alcance das solicitações e pede esclarecimentos sobre os exercícios financeiros de 2024 e 2025, envolvendo os repasses e a gestão da Santa Casa da Misericórdia, responsável pela administração das unidades de saúde no município.

APROVAÇÃO OCORRE EM MEIO A MANIFESTAÇÕES NA SAÚDE

A votação dos requerimentos ocorreu em um contexto de manifestações públicas relacionadas a atrasos no pagamento de salários de médicos e outros profissionais da saúde no Hospital Regional de Vilhena, gestão sob responsabilidade da Santa Casa de Chavantes. O tema tem gerado repercussão nas últimas semanas em Vilhena e motivado discussões sobre a situação financeira das unidades de atendimento.