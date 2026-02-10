Com apoio do EXTRA, campanha solidária arrecada material escolar e beneficia quase 100 crianças em Vilhena

A campanha de arrecadação de material escolar solidário, realizada pela comerciante Lucicleide Lopes, conhecida como Cleide Lopes, alcançou resultados positivos em Vilhena e beneficiou cerca de 100 crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa contou com o apoio do Extra de Rondônia, que contribuiu para ampliar a divulgação da ação na cidade.

Desenvolvida no Bairro Assossete, a campanha é realizada há mais de dez anos e faz parte de um trabalho social contínuo promovido pela comerciante, proprietária do Mercado Rei Davi. Durante a mobilização, foram arrecadados cadernos, lápis, borrachas, mochilas, uniformes escolares e outros materiais, novos e usados, desde que em boas condições.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E PAPELARIAS

De acordo com a organização da campanha, dezenas de pessoas colaboraram, incluindo papelarias de Vilhena, o que possibilitou a formação de kits completos para os estudantes atendidos. Além do material escolar diverso, também foram entregues mochilas às crianças beneficiadas.

O ponto de arrecadação foi o Mercado Rei Davi, localizado na Rua 8501, nº 721, no Bairro Assossete. Em situações específicas, as doações também foram recolhidas diretamente com os colaboradores.

APOIO DO EXTRA DE RONDÔNIA

Ao Extra de Rondônia, Cleide Lopes agradeceu o apoio recebido e destacou que a divulgação foi fundamental para o alcance da campanha.

Segundo a comerciante, a iniciativa atendeu mais de cem crianças com bolsas e materiais escolarese ainda segue recebendo doações. Ela também ressaltou que nem todas as entregas foram registradas em fotos, por respeito às famílias atendidas.

NOVAS AÇÕES SOCIAIS NO BAIRRO

Após a conclusão da campanha de material escolar, Cleide Lopes informou que já está organizando uma nova ação comunitária: a primeira festa do Dia das Mães no Bairro Assossete, que será realizada com o apoio do Mercado Rei Davi e de colaboradores locais.

A comerciante afirmou que pretende manter o trabalho social de forma contínua, ampliando as ações conforme a participação da comunidade. Interessados em colaborar ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (69) 9225-1774, falando diretamente com Cleide Lopes.