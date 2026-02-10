Confúcio Moura cobra mais recursos para rodovias federais  de Rondônia em reunião no DNIT

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) esteve nesta segunda-feira (9) em Brasília para uma reunião com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão. O objetivo principal do encontro foi reivindicar o reforço do orçamento federal destinado à manutenção e melhoria das rodovias federais que cortam o estado de Rondônia.

Com o início do ano e a definição dos recursos que serão repassados às superintendências estaduais do DNIT, o parlamentar demonstrou preocupação com a situação das estradas que ficaram fora do processo de concessão. Segundo ele, é fundamental garantir investimentos adequados para que essas vias continuem em boas condições de trafegabilidade.

“Viemos aqui ao diretor-geral do DNIT falar sobre a melhoria do orçamento para Rondônia, porque houve uma queda quando foi feita a concessão. Mas ainda sobraram 1.656 quilômetros de rodovias federais no estado, que precisam de atenção permanente. Vamos precisar de mais recursos”, afirmou Confúcio Moura.

Entre as rodovias citadas como prioritárias estão a BR-435, na região produtora de soja do Cone Sul, a BR-429, que dá acesso ao município de Costa Marques, a BR-425, que liga a Guajará-Mirim, além de trechos remanescentes da BR-364. Para o senador, é necessário um planejamento mais estruturado para garantir manutenção adequada e segurança aos usuários.

Durante a reunião, o diretor-geral do DNIT sinalizou disposição para atender às demandas apresentadas. “O doutor Fabrício Galvão fez compromisso comigo de ir atendendo à medida que forem sendo solicitados os recursos e autorizando os empenhos”, destacou o senador.

Confúcio Moura também lembrou que, embora o trecho da BR-364 entre Porto Velho e a entrada de Colorado do Oeste esteja sob concessão, o restante da malha federal continua dependendo diretamente do orçamento público. Ele já havia solicitado ao ministro dos Transportes, Renan Filho, o reforço financeiro para a superintendência do DNIT em Rondônia, especialmente para enfrentar problemas como buracos e deterioração das pistas durante o período chuvoso.

Outro tema tratado no encontro foi a BR-421, que liga Ariquemes a Guajará-Mirim. O senador destacou a importância da licitação do projeto de engenharia da rodovia, considerada estratégica para o desenvolvimento regional, principalmente com o avanço das obras da ponte internacional em Guajará-Mirim.

“O projeto visa diminuir a distância entre Guajará-Mirim e outras cidades, passando por Nova Mamoré, Buritis e Monte Negro, reduzindo aproximadamente 100 quilômetros em comparação ao trajeto via Porto Velho. Após a aprovação do estudo de viabilidade, a próxima etapa será o desenvolvimento do projeto para viabilizar futuras obras”, explicou.

A pauta incluiu ainda a histórica BR-319, que liga Porto Velho ao estado do Amazonas. Segundo o senador, Fabricio Galvão apresentou informações sobre o andamento das negociações para a licitação da obra, aguardada há décadas pela população amazônica. “Prevejo que em breve teremos novidades sobre esse assunto”, declarou.

Também foi discutido o complexo viário da travessia urbana de Ariquemes, outra obra considerada fundamental para melhorar o fluxo de veículos e a segurança na BR-364 no perímetro urbano do município.

Para o senador, a reunião foi produtiva e reforça seu compromisso de continuar atuando junto ao governo federal para garantir investimentos que assegurem infraestrutura de qualidade ao estado. “Rondônia é um estado produtivo, estratégico para o país, e precisa de rodovias bem cuidadas para continuar crescendo”, concluiu.