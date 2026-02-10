Deputado Laerte Gomes confirma pagamento de R$ 10 milhões ao Hospital de Amor para investimento na implantação de cirurgia robótica com telecirurgia

Já está disponível na conta da Fundação Pio XII – Hospital de Amor o recurso no valor de R$ 10 milhões, empenhado pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que será destinado à implantação do sistema de cirurgia robótica com telecirurgia na unidade, o primeiro da região amazônica.

O investimento representa um avanço histórico na modernização dos serviços de saúde, especialmente no tratamento oncológico, garantindo mais precisão, segurança e qualidade de vida aos pacientes.

A cirurgia robótica é considerada uma das tecnologias mais avançadas da medicina moderna, permitindo procedimentos minimamente invasivos, com maior precisão dos movimentos cirúrgicos, redução do tempo de recuperação e menores riscos ao paciente. Com a telecirurgia, especialistas poderão atuar à distância, ampliando o alcance do atendimento e democratizando o acesso a procedimentos de alta complexidade.

O deputado Laerte Gomes destacou a relevância da parceria sólida construída ao longo dos anos com o Hospital de Amor e com o presidente da instituição, Henrique Prata, referência nacional no cuidado humanizado e no combate ao câncer. Segundo o parlamentar, investir em tecnologia é investir diretamente em vidas.

“É uma alegria imensa poder fazer parte de uma conquista dessa magnitude. O Hospital de Amor é sinônimo de seriedade, compromisso e amor ao próximo. Ver esse recurso se transformar em tecnologia que salva vidas é a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou o deputado.

Laerte Gomes também fez questão de agradecer ao governador do Estado, coronel Marcos Rocha, pela sensibilidade e pelo apoio fundamental para a liberação do recurso, realizada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), reforçando o compromisso do Governo de Rondônia com o fortalecimento da saúde pública.

“Agradeço ao governador Marcos Rocha e à equipe da Sesau por compreenderem a importância desse investimento. Quando os poderes caminham juntos, quem ganha é a população”, ressaltou.

A implantação do sistema de cirurgia robótica com telecirurgia coloca Rondônia em um novo patamar tecnológico na área da saúde, fortalecendo a rede de atendimento especializado e consolidando o Hospital de Amor como referência nacional em inovação, excelência médica e cuidado humanizado.