Eyder Brasil paga emenda de R$ 80 mil ao Projeto Ação Mulher em Ariquemes

O deputado estadual Eyder Brasil destinou emenda de R$ 80 mil para o Projeto Ação Mulher, no município de Ariquemes. A iniciativa prevê oficinas de pintura, trabalhos em tecido e artesanato em crochê, voltadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com foco na capacitação, geração de renda e fortalecimento da autonomia feminina.

“Apoiar iniciativas como essa é uma forma de ajudar de verdade. São ações que valorizam o trabalho das mulheres, desenvolvem habilidades e abrem a possibilidade de uma renda a mais, que faz diferença no cuidado com a família e no dia a dia de muitas casas”, afirmou Eyder Brasil.

O Projeto Ação Mulher utiliza o artesanato como ferramenta de inclusão, aprendizado e fortalecimento de vínculos sociais. Com a emenda, a iniciativa poderá ampliar suas atividades e atender mais mulheres, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da comunidade local.