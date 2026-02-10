Homem é denunciado por ato obsceno em banheiro de posto de combustível em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na manhã de segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer a um posto de combustível localizado na Avenida Marechal Rondon, saída para Cuiabá, em Vilhena, após denúncia de ato obsceno no banheiro do estabelecimento.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, funcionária responsável pelos serviços gerais, que relatou estar realizando a limpeza do banheiro masculino quando um homem abriu a porta de um dos sanitários e começou a se masturbar.

Segundo a vítima, ela não conhece o autor, sabendo apenas informar que se trata de um homem em situação de rua que costuma permanecer nas proximidades do posto.

Ao perceber que a polícia seria acionada, o suspeito fugiu do local, tomando rumo ignorado.

A guarnição realizou patrulhamento nas imediações, porém o indivíduo não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.