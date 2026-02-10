PF deflagra operação Conexão Boliviana contra tráfico interestadual em RO

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, em Ji-Paraná, a operação Conexão Boliviana, com o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas e crimes correlatos.

Segundo informações repassadas ao Extra de Rondônia, durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

As investigações tiveram início em 2023, após a apreensão de uma remessa de drogas que saiu de Rondônia e foi interceptada no estado de São Paulo. A ocorrência possibilitou a identificação dos primeiros suspeitos envolvidos no esquema criminoso.

No cumprimento das ordens judiciais, os policiais federais apreenderam armas de fogo, aproximadamente R$ 49 mil em espécie, além de veículos e joias.