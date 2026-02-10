PRF apreende canetas emagrecedoras de origem estrangeira em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, um carregamento de medicamentos de origem estrangeira durante fiscalização no posto da corporação, em Vilhena.

Conforme informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo de carga e constataram que o condutor descumpria o intervalo de descanso obrigatório previsto em lei.

Diante da suspeita de uso de substâncias estimulantes, a equipe realizou uma busca minuciosa no interior da cabine do caminhão.

Durante a revista, foram encontradas 22 unidades de canetas emagrecedoras, escondidas em uma geladeira interna e nos bolsos de uma jaqueta.

Os produtos não possuem registro ou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização em território nacional. O passageiro do veículo assumiu ser o proprietário do material apreendido.

Os envolvidos, juntamente com os medicamentos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde o caso foi enquadrado nos crimes de contrabando, favorecimento real e falsificação de produto destinado a fins medicinais.