terça-feira, 10 de fevereiro de 2026.

PRF apreende canetas emagrecedoras de origem estrangeira em Vilhena

Medicamentos sem registro na Anvisa eram transportados em veículo de carga abordado durante fiscalização de rotina
Os envolvidos, juntamente com os medicamentos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal / Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, um carregamento de medicamentos de origem estrangeira durante fiscalização no posto da corporação, em Vilhena.

Conforme informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo de carga e constataram que o condutor descumpria o intervalo de descanso obrigatório previsto em lei.

Diante da suspeita de uso de substâncias estimulantes, a equipe realizou uma busca minuciosa no interior da cabine do caminhão.

Durante a revista, foram encontradas 22 unidades de canetas emagrecedoras, escondidas em uma geladeira interna e nos bolsos de uma jaqueta.

Os produtos não possuem registro ou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização em território nacional. O passageiro do veículo assumiu ser o proprietário do material apreendido.

Os envolvidos, juntamente com os medicamentos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde o caso foi enquadrado nos crimes de contrabando, favorecimento real e falsificação de produto destinado a fins medicinais.

