Rádio Patrulha apreende drogas e tira traficante de circulação em Vilhena

Nesta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha prestou apoio a uma averiguação em uma residência localizada na Rua 703, no bairro Bodanese, em Vilhena, após a constatação de intensa movimentação de pessoas no local, característica de possível comercialização de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço, os policiais tentaram abordar duas pessoas que deixavam o imóvel em uma bicicleta elétrica, porém elas desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga por diversas vias do bairro, sendo alcançadas minutos depois.

Durante a abordagem, os militares encontraram com a passageira uma bolsa contendo 19 porções de substância com características semelhantes à cocaína, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 44,00. Com o condutor, foi localizado um aparelho celular.

Os abordados afirmaram ser usuários de drogas e relataram que no imóvel de onde haviam saído existiria maior quantidade de entorpecentes. Diante da informação, a guarnição retornou ao local, onde uma mulher autorizou a entrada dos policiais.

Na residência foram apreendidos aproximadamente 95 gramas de substâncias semelhantes à cocaína, uma porção de maconha, três balanças de precisão, peneira, utensílios utilizados para fracionamento da droga, diversas joias e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro.

A mulher assumiu a propriedade dos materiais e recebeu voz de prisão, sendo conduzida à autoridade policial para as providências cabíveis. O caso segue sob investigação.

