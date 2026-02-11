Aposentado denuncia descontos indevidos em benefício previdenciário em Chupinguaia

Um aposentado procurou o quartel da Polícia Militar em Chupinguaia, na manhã desta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, após constatar descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou, que ao comparecer à instituição financeira para sacar a aposentadoria, percebeu que o valor disponível estava abaixo do habitual.

Ao solicitar o extrato detalhado, verificou a existência de débitos referentes a compras vinculadas a uma plataforma digital, lançados nos meses de setembro e outubro de 2025, que totalizaram R$ 540,31, já com incidência de juros.

A vítima afirmou não reconhecer as despesas, declarando que não realizou qualquer contratação do serviço e que não autorizou terceiros a utilizarem seus dados bancários ou cartão vinculado ao benefício.

Diante dos fatos, há suspeita de uso indevido de dados financeiros por pessoa ainda não identificada, resultando em prejuízo à vítima.

A guarnição orientou o aposentado a formalizar a contestação dos débitos junto à instituição financeira, solicitar o bloqueio do cartão e adotar as medidas necessárias para eventual prosseguimento das investigações.