Comunidade acadêmica presta homenagem à professora Juliana Santiago em ato de união e solidariedade

A comunidade acadêmica da Faculdade Metropolitana retomou as aulas na manhã desta terça-feira (10), após três dias de luto institucional decretados pela direção da instituição.

Em clima de respeito, união e solidariedade, alunos, professores e colaboradores se reuniram para homenagear a professora Juliana Santiago, reconhecendo sua trajetória e contribuições para a formação de profissionais na área jurídica. O evento foi marcado por emoção, fé e reconhecimento à sua dedicação docente.

As atividades de homenagem iniciaram na segunda-feira (9), com um culto ecûmenico, com a presença de colegas de trabalho e a direção da instituição promovendo um momento de tributo. O ato incluiu orações, cânticos, mensagens da direção, representantes da comunidade eclesiástica, além do lançamento de balões brancos, simbolizando paz e esperança.

Na noite desta terça-feira (10), alunos, professores e colaboradores realizaram uma caminhada silenciosa pelo campus, carregando velas e cartazes em homenagem à professora. O ato foi encerrado com a soltura de balões brancos, reforçando a mensagem de união e solidariedade.

O diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, participou do evento e destacou a relevância do momento para a comunidade acadêmica.

“Hoje tivemos um movimento muito importante para todos nós que estamos sofrendo com essa perda. Nossos acadêmicos, unidos aos professores, realizaram uma manifestação de apoio e solidariedade à família, além de pedir providências para que o caso seja solucionado. Trata-se de um movimento social e acadêmico em solidariedade à professora Juliana Santiago. Quero agradecer a nossos acadêmicos e a todos que participaram desse ato tão simbólico e importante”, afirmou.

A direção do Grupo Educacional Aparício Carvalho reforça seu compromisso com o acolhimento, o respeito e o fortalecimento da comunidade acadêmica. Em momentos de dificuldade, a instituição reafirma seus valores de união, responsabilidade e cuidado com cada aluno, professor e colaborador.

Mais do que um gesto simbólico, a homenagem representou a força de uma comunidade que se mantém unida, apoiando-se mutuamente e honrando a memória de uma profissional que dedicou sua vida à educação.