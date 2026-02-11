Corumbiara celebra aniversário de emancipação com bolo de 34 metros com opção de zero lactose

O município de Corumbiara, na região sul de Rondônia, realiza nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, a comemoração dos 34 anos de emancipação político-administrativa, com uma programação especial aberta à população.

Entre os destaques do evento está a confecção de um bolo de 34 metros, preparado em alusão ao tempo de existência da cidade.

A celebração acontecerá no ginásio da Escola Mundo Mágico, em Corumbiara, e reunirá moradores e autoridades locais para marcar a data comemorativa.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o prefeito Leandro Vieira convidou à população e informou que o bolo contará com uma parte zero lactose, destinada a atender crianças e pessoas com alergia ou intolerância à lactose.

“O município vai fazer um bolo de 34 metros, inclusive uma parte do bolo vai ser zero lactose para atender as crianças que têm alergia à lactose. O evento vai acontecer no ginásio da Escola Mundo Mágico, e o bolo será cortado às 15h30”, declarou o prefeito.