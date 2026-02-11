Deputado Coronel Crisóstomo recebe prefeitos de Rondônia e reforça compromisso com desenvolvimento dos municípios

Semana movimentada no gabinete do deputado federal Coronel Crisóstomo (PL‑RO), em Brasília, na Câmara Federal, que recebeu diversos prefeitos de Rondônia, para discutir projetos e demandas prioritárias para os municípios.

Os encontros, realizados na quarta-feira (4) e quinta-feira (5) abordaram questões estratégicas em saúde, esporte, agricultura, infraestrutura e educação, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento do estado.

Na quinta-feira, dia 5, foram recebidos o prefeito Zé Wellington, de São Francisco do Guaporé; o prefeito Nei Martins, de Itapuã do Oeste; a prefeita Cleone Lima, de Vale do Anari; o prefeito Marcélio Brasileiro, de Nova Mamoré; a prefeita de Pimenta Bueno, Profª Marcilene Rodrigues; e o prefeito Jurandir de Oliveira, de Santa Luzia d’Oeste. Já na quarta-feira, dia 4, estiveram no gabinete o prefeito Osmy Toledo, de Teixeirópolis; o prefeito Valtair Fritz, de Buritis; o prefeito João Levi, de Nova União; e o prefeito Gilliard dos Santos Gomes, de Theobroma.

Durante os encontros, os prefeitos apresentaram demandas específicas de suas cidades e buscaram apoio para projetos de infraestrutura, programas de saúde, iniciativas esportivas, ações de agricultura e melhorias na educação. Segundo Coronel Crisóstomo, a proximidade com os gestores municipais é essencial para transformar essas demandas em ações concretas.

“Receber os prefeitos de Rondônia é fundamental para conhecer de perto as necessidades de cada município e buscar soluções efetivas. Meu gabinete está sempre aberto, e todos podem contar comigo para trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado. Nosso compromisso é garantir que os municípios tenham os recursos e o apoio necessários para melhorar a vida da população. Conte com este deputado ”, afirmou o Coronel.

A agenda desta semana reforçou o papel do parlamentar como interlocutor entre os municípios e o legislativo federal, consolidando seu trabalho em prol do crescimento e fortalecimento das cidades rondonienses.