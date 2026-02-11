Educação de Cerejeiras recebe investimento de R$ 4,5 milhões do deputado Ezequiel Neiva para modernização da rede municipal

Com um investimento que entra para a história do município, a educação de Cerejeiras dá um salto rumo ao futuro. O empenho de R$ 4,5 milhões anunciado pelo deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) para a modernização da rede municipal de ensino vai garantir tecnologia em todas as salas de aula, beneficiando diretamente professores e alunos e consolidando a educação como prioridade da atual gestão.

O investimento garantirá notebooks para todos os professores, tablets para todos os alunos e a instalação de lousas digitais em todas as salas de aula, promovendo um avanço significativo na qualidade do ensino.

O anúncio oficial ocorreu no gabinete do deputado estadual Ezequiel Neiva, com a presença do prefeito Sinésio José, do vice-prefeito Valdir Carlos, e da secretária municipal de Educação, Neurian de Souza Piaia. A ação conta com o apoio dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio e Zeca Rolista.

Além dos recursos viabilizados pelo deputado, esse pacote de investimentos contará com R$ 200 mil de contrapartida da Prefeitura de Cerejeiras, reforçando o compromisso da gestão municipal com a educação pública.

Durante o encontro, o deputado Ezequiel Neiva destacou que o investimento representa o cumprimento de um compromisso assumido ainda no início da gestão municipal. “O prefeito Sinésio está cumprindo exatamente o que disse há pouco mais de um ano. Ele prometeu que a educação seria prioridade e que iria revolucionar a forma de fazer educação em Cerejeiras. Hoje, esse compromisso começa a se materializar com um investimento que entra para a história do município”, afirmou o parlamentar.

Sinésio José entende que o investimento marca um divisor de águas, fortalecendo o ensino, valorizando os profissionais da educação e ampliando as oportunidades de aprendizagem para os estudantes, alinhando Cerejeiras às novas tecnologias educacionais.