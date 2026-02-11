Foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido da Justiça, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito, que possui diversas passagens policiais, foi localizado nas proximidades da Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, após consulta nominal, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao foragido, que foi conduzido à Casa de Detenção, onde permanece à disposição da Justiça.