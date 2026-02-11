Homem é encontrado morto em propriedade rural em Colorado

Um homem foi encontrado morto por volta das 12h desta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, em uma propriedade rural localizada na Linha 5, km 10, em Colorado do Oeste.
De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada por Valdiro, costumava se deslocar ao sítio às segundas-feiras para cuidar das criações, permanecendo no local até quinta-feira.
Um conhecido relatou que, ao amanhecer, avistou o homem caído na área da residência. Ao se aproximar, percebeu grande quantidade de sangue no chão e constatou que ele já aparentava estar sem sinais vitais, acionando a polícia em seguida.
A esposa da vítima informou que ele havia ido para a propriedade na segunda-feira e que, desde a tarde de terça-feira, não conseguia mais contato por telefone.
Quando a guarnição chegou, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local, tendo isolado a área e coberto o corpo. Segundo os bombeiros, o ferimento na testa não aparentava, a princípio, ser decorrente de queda.
A Perícia Técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local, sendo o corpo liberado após os procedimentos.
Um familiar relatou ainda que encontrou uma espingarda de fabricação artesanal sobre uma mesa na área da residência.
Temendo que curiosos pudessem manuseá-la e provocar acidente, ele retirou o objeto e o recolocou no mesmo local após a chegada da polícia.
A arma foi apreendida e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.