Homem é preso suspeito de aplicar golpe na venda de passagem em rodoviária de Vilhena

Na manhã de terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de estelionato na rodoviária de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher de 62 anos, moradora do Estado de São Paulo e que estava na cidade a passeio, procurou a rodoviária para comprar passagem de retorno.

Segundo relato, ao solicitar o desconto legal de 50% garantido por lei, foi informada sobre o valor com abatimento e realizou o pagamento por cartão de débito.

Ainda de acordo com a vítima, o primeiro equipamento apresentado teria apresentado falha. Em seguida, o atendente utilizou outra máquina, informando que haveria cobrança de uma pequena taxa, sem detalhar o valor. Após a transação, não foi entregue comprovante.

Ao conferir o aplicativo bancário com auxílio de familiar, a mulher constatou que o valor debitado foi superior ao informado inicialmente. Ela retornou ao guichê e questionou a diferença, sendo informada de que o valor adicional seria referente a taxas da máquina.

Diante da divergência e do desentendimento, a Polícia Militar foi acionada. Durante a averiguação, o suspeito tentou sair pelos fundos do estabelecimento, sendo contido pela guarnição.

Na Delegacia de Polícia Civil, foram verificadas inconsistências relacionadas aos dados vinculados à transação.

Diante das circunstâncias, o homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde permaneceu à disposição da Justiça.