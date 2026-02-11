Postos Mirian expandem atuação pelo Centro-Oeste e fortalecem a rede urbana Mirian Auto

Reconhecidos em todo o Brasil pela estrutura, qualidade e excelência no atendimento, os Postos Mirian construíram sua trajetória nas rodovias e se consolidaram como sinônimo de confiança para quem vive na estrada.

A rede tornou-se referência nacional ao investir em grandes postos rodoviários, com estruturas completas e pátios que chegam a receber até 1.500 caminhões simultaneamente, oferecendo segurança, conforto, descanso e serviços voltados especialmente a caminhoneiros e viajantes de todo o país.

Esse padrão elevado, que consagrou a marca no segmento rodoviário, agora avança para um novo momento de crescimento. O grupo lança a Mirian Auto, rede urbana que leva o DNA de qualidade dos Postos Mirian para dentro das cidades, com unidades modernas, ágeis e planejadas para atender às demandas do abastecimento diário.

A expansão teve início em Rondônia, onde a Mirian Auto já conta com três unidades em Porto Velho, duas em Ji-Paraná e três em Vilhena, totalizando oito unidades no estado. Com o sucesso do modelo urbano, o crescimento seguiu para mercados estratégicos do Centro-Oeste.

No Mato Grosso, a rede soma seis unidades em Cuiabá, além de uma em Matupá e uma em Rondonópolis. Já no Mato Grosso do Sul, são quatro unidades em funcionamento na capital, Campo Grande.

Mesmo operando com bandeiras diferentes, a essência permanece a mesma. A Mirian Auto mantém o padrão de excelência que caracteriza os Postos Mirian, oferecendo combustíveis de procedência garantida, atendimento ágil e humanizado, estruturas modernas, lojas de conveniência completas e ambientes limpos, organizados e seguros.

Se nas rodovias os Postos Mirian são parada obrigatória para quem cruza o Brasil, nas cidades a Mirian Auto se consolida como o posto de confiança do dia a dia. Com presença consolidada em Rondônia e expansão acelerada para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o grupo reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional, a geração de empregos e os investimentos contínuos em infraestrutura.

“Uma marca forte nas estradas. Uma rede moderna nas cidades. Uma experiência de confiança em qualquer lugar”.

Postos Mirian

O seu melhor lugar em qualquer lugar.