Seguro Sicoob Auto e Sicoob Tag garantem tranquilidade no feriado de Carnaval

Com a chegada do feriado de Carnaval, o fluxo de veículos nas rodovias aumenta e, com ele, a necessidade de atenção e segurança. Pensando em oferecer mais tranquilidade para quem vai pegar a estrada, o Sicoob disponibiliza uma condição especial para o Seguro Sicoob Auto. Ao contratar ou renovar o Seguro Sicoob Auto até 28 de fevereiro de 2026, o cooperado ganha a taxa de adesão da Sicoob Tag.

O Seguro Sicoob Auto oferece cobertura e assistência 24 horas para o veículo, com atendimento especializado, contribuindo para uma viagem mais segura. Já a Sicoob Tag permite o pagamento automático em pedágios e estacionamentos descontados diretamente da conta corrente ou cartão de crédito.

A combinação desses benefícios garante mais conforto, agilidade e menos preocupação ao longo do trajeto, permitindo aproveitar o feriado com mais tranquilidade.

A promoção é válida para propostas realizadas dentro do período promocional, com apólice emitida até 15 de março de 2026. Vá até uma agência Sicoob Credisul e confira todas as condições ou fale agora com um gerente.