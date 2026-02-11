VÍDEO: ex-prefeito de Vilhena é internado em hospital do Paraná; Melki comenta ao EXTRA

O ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, está internado no Hospital Universitário de Londrina (PR) e gravou um vídeo publicado em suas redes sociais para tranquilizar amigos e apoiadores.

Nas imagens, ele agradece o atendimento que está recebendo no Paraná e afirma que está bem, passando por procedimentos médicos.

Em conversa com o Extra de Rondônia, Melki explicou que enfrenta complicações relacionadas a uma doença autoimune e que já é portador da Doença de Crohn.

Segundo ele, o quadro pode ter sido agravado após ter contraído Covid-19.

Há cerca de quatro meses ele vinha se sentindo mal e, após atendimentos em Porto Velho e Cuiabá, foi orientado a buscar avaliação em Londrina, referência em especialidades médicas.

Melki agradeceu as orações recebidas e disse que segue confiante na recuperação. Assista ao vídeo abaixo: