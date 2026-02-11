VÍDEO: Samir Ali cumpre agenda com senador Confúcio Moura em Brasília e anuncia R$ 1 milhão para associações de Vilhena

Samir Ali cumpre agenda com o senador Confúcio Moura em Brasília e anuncia R$ 1 milhão para associações de Vilhena

O vereador Samir Ali informou, por meio de suas redes sociais, que esteve em Brasília cumprindo agenda institucional com o senador Confúcio Moura para tratar da destinação de R$ 1 milhão em recursos voltados às associações do município de Vilhena (RO).

Na publicação, o parlamentar destaca que o valor já está em fase de encaminhamento e que a previsão é de que os recursos sejam liberados entre os meses de abril e maio.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES SOCIAIS

Segundo Samir Ali, o objetivo da verba é ampliar o apoio às associações que atuam na cidade, fortalecendo projetos e ações desenvolvidas pelas entidades.

Durante o vídeo divulgado, o vereador afirmou que a tratativa já está alinhada e que o recurso deverá beneficiar diretamente organizações sociais de Vilhena. Ele ressaltou que a iniciativa busca reforçar a parceria entre o poder público e as associações locais.

AGENDA INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA

Além da pauta relacionada ao repasse financeiro, o encontro também incluiu outras demandas do município, conforme relatado na postagem.

O senador Confúcio Moura aparece ao lado do vereador na gravação e menciona a importância da atuação de representantes municipais na articulação de recursos para atender às necessidades das comunidades.

A agenda em Brasília faz parte das ações institucionais de Samir Ali voltadas à captação de investimentos para Vilhena, com foco no fortalecimento das associações do município. Assista ao vídeo abaixo: