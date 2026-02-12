Alta do feijão se intensifica no início de fevereiro, aponta indicador CNA/Cepea

O movimento de valorização observado no mercado de feijão ao longo de janeiro ganhou força neste início de fevereiro, com destaque para o feijão carioca, segundo o indicador CNA/Cepea.

Os preços médios calculados pelo índice atingiram os maiores patamares da série histórica iniciada em setembro de 2024, tanto para os grãos de nota 9 ou superior quanto para os de notas 8,0 e 8,5. No caso do feijão preto, as cotações também avançaram, alcançando os níveis mais elevados desde março de 2025.

A combinação entre menor oferta e postura mais firme dos produtores tem sustentado as altas. A conclusão da colheita no Paraná, aliada às chuvas no Cerrado, reduziu a disponibilidade do produto nas principais regiões produtoras.

Ao mesmo tempo, produtores demonstram menor interesse em negociar, enquanto a indústria mantém ritmo cauteloso de compras, aguardando sinais mais claros sobre a capacidade de repasse dos preços ao atacado e ao varejo.

Feijão carioca – nota 9 ou superior: segue como o mais demandado, mas permanece escasso. Entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro, a maior alta semanal foi registrada no Leste Goiano, com valorização de 12,6%, reflexo do atraso da colheita provocado pelas chuvas. O movimento também foi observado no Noroeste de Minas Gerais, em Curitiba (PR) e em Itapeva (SP), onde a oferta de lotes de alta qualidade continua bastante limitada.

Feijão carioca – notas 8,0 e 8,5: as altas foram generalizadas. O maior avanço ocorreu na capital paulista, com elevação de 17,5%, impulsionada pela maior presença de lotes de coloração mais clara, classificados como nota 8,5. As regiões do Sul e do Leste Goiano também registraram valorizações expressivas, superiores a 14%, sustentadas pela demanda sobre poucos lotes novos de boa qualidade e pelo produto armazenado da safra irrigada.

Feijão preto – tipo 1: as variações foram mais moderadas, diante de um abastecimento relativamente mais confortável para a indústria e da menor presença de compradores. Ainda assim, o encerramento da colheita no Paraná contribuiu para a predominância de altas.

Na Metade Sul do estado, os preços avançaram 3,5% no período analisado. Em Curitiba, porém, a maior preferência pelo feijão carioca resultou em leve recuo de 1,6% na cotação média.