Carnagrau movimenta Vilhena no próximo sábado com shows e premiações; confira

O Carnagrau será realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro, a partir das 16h, no Deck da Zero Grau anexo ao Park Shopping Vilhena marcando o quarto ano consecutivo do evento na cidade.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a organizadora e promoter Jessica Ribeiro afirmou que o evento já se consolidou como uma das festas mais aguardadas do período. Segundo ela, a expectativa é de público de aproximadamente mil pessoas por dia.

De acordo com Jessica, a programação do dia 14, contará com shows de Pagode do Me Pega, de Porto Velho, Kléber e João, de Cacoal, e DJ Enevax, de Vilhena. Já no dia 15 de fevereiro, as atrações serão Swing Bom, de Ji-Paraná, Marcelo Mariano, de Cuiabá, e DJ7, também de Vilhena. Conforme destacou, o evento também valoriza apresentações locais.

Ainda segundo a organizadora, no dia 14 será realizado o “dia do abadá”, com premiação de R$ 200, em consumação para a melhor foto com abadá publicada nas redes sociais e marcada nos perfis oficiais do evento. No dia 15, acontece o “dia da fantasia”, com premiação de R$ 500, em consumação para o primeiro lugar, R$ 200, para o segundo e R$ 100, para o terceiro colocado.

Jessica informou que os ingressos estão no terceiro lote, sendo o combo para os dois dias, com abadá e copo, no valor de R$ 140, ingresso individual por R$ 80, e somente abadá por R$ 30.

“Quero convidar vocês, clientes, amigos e parceiros, para prestigiar o Carnagrau, que é feito com muito carinho, alegria e segurança no nosso quarto ano consecutivo. Todos foram um sucesso de público e atrações. Venham sentir essa vibe boa, com muita música, bebidas geladas, decoração temática e gente bonita”, convidou a organizadora.