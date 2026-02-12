Colorado do Oeste avança com 15 km de recuperação asfáltica com apoio do deputado Luizinho Goebel

A Prefeitura de Colorado do Oeste iniciou uma nova e importante fase de infraestrutura urbana. O projeto, que visa a recuperação de vias públicas, contempla 15 quilômetros de tapa-buracos e revestimento asfáltico, fruto de uma parceria estratégica entre o município, o Governo do Estado e o deputado estadual Luizinho Goebel.

Atualmente, as frentes de trabalho estão concentradas na Rua Royais, no trecho compreendido entre as ruas Tapajós e Guaporé. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, o objetivo é revitalizar o tráfego local, proporcionando mais segurança e fluidez para a população.

Articulação e Resultados

De acordo com o secretário de obras, Josemar Beatto, a união de esforços foi essencial para a continuidade do cronograma. Beatto destacou o papel do deputado Luizinho Goebel na viabilização das melhorias, juntamente com o suporte do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e do governador Marcos Rocha.

“A equipe do DER voltou com força para continuarmos o tapa-buracos. Já superamos os 60% de execução e, em seguida, faremos o revestimento em todos os trechos recuperados”, explicou o secretário.

Impacto na Mobilidade Urbana

A meta de 15 quilômetros de intervenções busca solucionar problemas históricos de pavimentação em diversos pontos da cidade. Além da Rua Royais, outras vias importantes, como a Avenida Brasil, recebem a atenção das equipes braçais e dos servidores do DER.

Em nota, a prefeitura destacou que o trabalho é reflexo de um compromisso contínuo com a cidade: “Esta importante ação é resultado da parceria entre o Governo do Estado, o DER, o deputado estadual Luizinho Goebel e a Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste. Trabalho que transforma e investimento que a população sente”.