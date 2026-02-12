COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

FOLIA DE OFERTAS NA PSV FIAT

Em Cacoal e Rolim de Moura, a PSV FIAT está com a FOLIA DE OFERTAS para quem quer aproveitar seus imperdíveis descontos e sair de Fiat novo! Fui conferir de perto e registrei a diretora Marcia Groner e a gestora de vendas Rute Mandrick da PSV do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia

CASA & DECORAÇÃO – 26 ANOS

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, e departamentos como o de cortinas sob medida, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Na foto o empresário Otávio Foli em um dos maravilhosos showrooms

CASA & DECORAÇÃO – SHOWROOMS

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, e departamentos como o de cortinas sob medida, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Na foto a atenciosa consultora de vendas Belita Ferreira em um dos elegantes showrooms

CASA & DECORAÇÃO – QUALIDADE

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com inúmeros showrooms, e departamentos como o de cortinas sob medida, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Na foto a consultora de vendas Syndell Foli em um dos diversos showrooms

SICOOB FRONTEIRAS – RO /MT / MS

Em Cacoal/RO, no SICOOB FRONTEIRAS cooperativa financeira que está presente em três estados brasileiros Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, registrei o empresário e cooperado Osvaldo Rosalino entre o gerente Edvaldo Rodrigues da agência Cacoal/RO, e a gerente PF Sandra Cristina

SICOOB FRONTEIRAS – EQUIPE

Em Cacoal/RO, no SICOOB FRONTEIRAS cooperativa financeira que está presente em três estados brasileiros Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, registrei uma parte da equipe de colaboradores, gerentes PJ, PF e do Agro Negócio, e seus assistentes

REVISTA MARISA LINHARES – Estilista

Em Cacoal/RO, a renomada estilista LINDA VON RONDON recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados da 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual foi homenageada

REVISTA MARISA LINHARES – Fisioterapeuta

Em Cacoal/RO, o renomado fisioterapeuta MARCIO AKIO NAKANISHI do Instituto Dr. Marcio Nakanishi recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados da 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual foi homenageado