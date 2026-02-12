Deputada Dra. Taíssa solicita instalação do “Tudo Aqui” em Guajará-Mirim para ampliar acesso aos serviços públicos

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 15655/26 solicitando ao Governo de Rondônia a implantação da Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Aqui no município de Guajará-Mirim. A proposta foi encaminhada ao Poder Executivo, com cópia à Casa Civil, à Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (SUGESP).

A indicação foi protocolada e tem como objetivo centralizar em um único espaço físico diversos serviços públicos estaduais e federais, garantindo mais agilidade, eficiência e dignidade no atendimento à população.

Centralização para reduzir filas e deslocamentos

Na justificativa, a parlamentar destaca que atualmente os serviços públicos estão distribuídos em diferentes locais da cidade e tem alguns serviços que não são disponibilizados, o que gera dificuldades, principalmente para quem precisa resolver pendências relacionadas à documentação e atendimentos essenciais.

Com a implantação do “Tudo Aqui”, o cidadão poderá resolver diversas demandas em um só lugar, reduzindo deslocamentos, filas e burocracia. A medida também fortalece os princípios da transparência, eficiência administrativa e acessibilidade previstos na legislação.

Serviços que poderão ser ofertados

Entre os atendimentos que poderão ser disponibilizados na unidade estão emissão de RG e boletim de ocorrência pela Polícia Civil, serviços do DETRAN, PROCON, SINE, Defensoria Pública, Ministério Público, SEFIN, SEAGRI, EMATER, além de atendimentos da Delegacia da Mulher, Banco do Brasil, Correios, Energisa, SAAE, TRE, DER, SEBRAE e outros órgãos essenciais

A proposta também prevê acolhimento especializado às mulheres vítimas de violência, reforçando a importância social da iniciativa.

Compromisso com Guajará-Mirim

Para Dra. Taíssa Sousa, a instalação da Central Tudo Aqui representa um avanço significativo para Guajará-Mirim, especialmente para moradores da zona rural, comunidades ribeirinhas e pessoas em situação de vulnerabilidade, que enfrentam maiores dificuldades de acesso aos serviços públicos.

A deputada reforça que continuará acompanhando o andamento da indicação junto ao Governo do Estado, cobrando providências para que o município seja contemplado com a unidade.

“Nosso compromisso é garantir que o cidadão tenha acesso digno e eficiente aos serviços públicos”, destacou a parlamentar.