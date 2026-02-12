Deputada Gislaine Lebrinha solicita ao DNIT providências urgentes para manutenção da BR-429

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) encaminhou ofício de indicação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) solicitando providências urgentes para a manutenção da BR-429, em razão do estado precário da via e da ausência de intervenções efetivas em trechos críticos.

“A BR-429 é uma via estratégica para o desenvolvimento do estado. A falta de manutenção coloca em risco a segurança de quem trafega e compromete o escoamento da produção e o acesso da população a serviços básicos”, afirmou a parlamentar.

No documento, a deputada requer a adoção imediata de medidas de manutenção e recuperação nos pontos mais afetados da rodovia, além de informações sobre o cronograma de ações previstas pelo DNIT para garantir melhores condições de tráfego.

A parlamentar destacou que a situação se torna ainda mais sensível devido ao período de colheita da soja em Rondônia, atividade essencial para a economia regional. Segundo ela, a interrupção ou o bloqueio da rodovia pode causar prejuízos econômicos e comprometer a logística do transporte agrícola.

A deputada destacou que a BR-429 é utilizada diariamente por moradores e transportadores, sendo essencial para a mobilidade regional. O mandato segue acompanhando a situação e cobrando providências para garantir segurança viária e evitar impactos econômicos em Rondônia.