Elias Rezende assume presidência do PRD e fortalece Federação Renovação Solidária em RO

A cena política de Rondônia registrou uma mudança na estrutura partidária estadual.

Em reunião realizada em Porto Velho com a direção nacional da Federação Renovação Solidária, Elias Rezende assumiu oficialmente a presidência estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) e a condução da federação no estado.

Criada em 2025, a Federação Renovação Solidária é formada pelo PRD e pelo Solidariedade. A proposta da união é garantir atuação conjunta das siglas, com alinhamento estratégico e fortalecimento da presença política no estado.

Com a definição da nova presidência, Elias Rezende passa a coordenar as ações partidárias e a articulação política da federação em Rondônia. A movimentação integra o processo de reorganização das estruturas partidárias visando ampliar representatividade e atuação no cenário estadual.

A Federação Renovação Solidária inicia sua atuação em Rondônia com seis deputados estaduais integrando o grupo. A composição amplia a presença da federação no Legislativo estadual e fortalece sua capacidade de articulação política.

A união entre PRD e Solidariedade segue o modelo previsto na legislação eleitoral para federações partidárias, que permite atuação unificada das siglas durante o período de vigência do acordo.

Com a nova configuração, Elias Rezende assume papel de coordenação na estruturação e organização do PRD em Rondônia, além da condução da federação no estado. A movimentação reforça o cenário de ajustes e reposicionamentos partidários que vêm ocorrendo na política rondoniense.

A Federação Renovação Solidária passa a atuar de forma integrada no estado, com foco na consolidação de bases políticas e na ampliação da participação nas discussões legislativas e eleitorais em Rondônia.