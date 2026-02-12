Guaporé vence Barcelona no Cassolão e segue na vice-liderança do Rondoniense

Na quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, o Guaporé venceu o Barcelona por 3 a 0 no estádio Cassolão, em partida válida pelo Campeonato Rondoniense.
Com bom público nas arquibancadas, o Jacaré da Zona da Mata dominou as ações e confirmou o favoritismo.
No primeiro tempo, apesar das boas defesas do goleiro Gabriel, o Guaporé abriu o placar aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Daniel Felipe apareceu livre para escorar de cabeça e marcar o primeiro gol da equipe. Antes disso, o atacante Mano já havia levado perigo ao bater de virada dentro da área, obrigando o goleiro a fazer grande defesa.
Na segunda etapa, o Guaporé manteve o controle da partida e ampliou aos 17 minutos. Após chute cruzado de Lucas, o lateral Diego completou para o fundo das redes. O terceiro gol saiu aos 25 minutos, quando o meia Marquinhos invadiu a área e marcou, anotando também seu terceiro gol na competição.
Com a vantagem construída, o Guaporé administrou o resultado e não permitiu reação do adversário. Com a vitória, a equipe chega a 14 pontos e segue na vice-liderança do estadual. Já o Barcelona permanece com 7 pontos e vê aumentar a pressão na disputa por uma vaga na fase final do campeonato.