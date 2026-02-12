Inédito: atuação da deputada Cristiane Lopes garante torre de telefonia e internet para Triunfo, em Candeias do Jamari

O distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari (RO), vive um momento histórico. Já está oficialmente em funcionamento a tão aguardada torre de telefonia móvel e internet, uma conquista viabilizada pela deputada federal Cristiane Lopes, atendendo à solicitação dos vereadores Euclides da Triunfo e Silas Cordeiro.

A ativação do sinal representa um divisor de águas para o distrito. A partir de agora, moradores, comerciantes e produtores rurais passam a contar com acesso à internet e telefonia móvel, fortalecendo o comércio local, ampliando oportunidades de negócios, melhorando o acesso à educação, à saúde e contribuindo para a segurança da comunidade.

Para a deputada, a entrega da torre simboliza mais do que infraestrutura.“Comunicação é dignidade e desenvolvimento. Trabalhamos com determinação para que essa demanda saísse do papel e se tornasse realidade. Ver Triunfo conectada é a prova de que quando há união e compromisso, o resultado chega”, destacou Cristiane Lopes.

O vereador Euclides da Triunfo agradeceu o empenho da parlamentar. “Essa era uma luta antiga da nossa comunidade. A deputada Cristiane Lopes não mediu esforços para nos atender. Hoje Triunfo vive um novo tempo graças a essa parceria”, afirmou.

O vereador Silas Cordeiro também ressaltou a importância da conquista.“Só temos a agradecer à deputada por ouvir nosso pedido e transformar essa necessidade em realidade. Essa torre vai mudar a vida da nossa população”, declarou.

O prefeito de Candeias do Jamari, Lindomar Garçom, também reconheceu a atuação da deputada federal.“Quero agradecer à deputada Cristiane Lopes por esse importante investimento em nosso município. Essa parceria fortalece Candeias e beneficia diretamente nossa população”, destacou.

Além da implantação da torre em Triunfo, outra estrutura também será instalada no distrito de Nova Samuel, ampliando o alcance da conectividade na zona rural. Ao todo, já são mais de R$6 milhões destinados por Cristiane Lopes ao município de Candeias do Jamari, contemplando investimentos em saúde, assistência social, agricultura, esporte, infraestrutura e tecnologia.

Ao final, a deputada reafirmou seu compromisso com o município e com Rondônia.“Seguiremos trabalhando para levar desenvolvimento, infraestrutura e oportunidades a cada comunidade. Nosso mandato é presente e atuante, especialmente onde as pessoas mais precisam”, concluiu.