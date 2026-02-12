Jailton Delogo afirma: “Carnaval só é popular quando inclui”

A transformação do Carnaval de rua ao longo dos anos ampliou o acesso do público e reforçou o caráter democrático da festa. O que antes era concentrado em salões e limitado a grupos específicos, hoje ocupa avenidas e bairros, reunindo milhares de foliões de diferentes realidades. Há quem desfile com abadá e há quem prefira curtir fora das cordas, de forma vibrante e cheio de energia, o espírito carnavalesco se expandiu.

Mas, para o ativista da inclusão, Jailton Delogo, a popularização só é completa quando alcança também as pessoas com deficiência. Segundo ele, não se trata apenas de boa vontade dos organizadores, e sim do cumprimento de um direito garantido, o de participar plenamente da vida cultural, do lazer e dos espaços públicos.

“O carnaval precisa ser pensado para todos. Inclusão não é favor, é direito”, ressalta.

O tema ganhou repercussão no quadro Momento da Inclusão, exibido na tv Rondônia, durante a programação, representantes de blocos carnavalescos informaram que Porto Velho, em 2026, busca avançar na estrutura de acolhimento, com organização, acessibilidade e ambientes preparados para receber esse público.

Entre os exemplos citados, o bloco Pirarucu do Madeira, saiu na frente ao disponibilizar um intérprete de Libras. A iniciativa permitiu que pessoas com deficiência auditiva acompanhassem anúncios, orientações e tudo o que aconteceu na avenida, ampliando a participação e garantindo autonomia. A medida foi vista como um marco e demonstra que atitudes práticas podem transformar a experiência de quem, por muito tempo, ficou à margem da festa.

Além da estrutura oferecida pelos organizadores, Jailton destaca que a colaboração dos foliões é fundamental. Para ele, empatia e respeito são ingredientes indispensáveis. “Muitos enfrentam obstáculos apenas para conseguir estar ali, receber bem, evitar comentários ofensivos e agir com naturalidade, ajudam a construir um ambiente realmente inclusivo”, afirma.

“Palavras podem abrir alas ou fechar portas, e ninguém merece um desfile com constrangimentos”. Delogo reforça ainda, que o direito ao lazer tem a mesma importância que o acesso à educação, ao trabalho e à saúde. A presença das pessoas com deficiência nos eventos públicos é parte da construção de uma sociedade mais justa e representativa.

Ao final, o Dr deixa um incentivo que esse público participe, ocupe os espaços e aproveite a festa. Quanto maior a diversidade na avenida, maior a riqueza do Carnaval. Porque, pode ter certeza, no fim das contas, quando todo mundo cabe na folia, a alegria desfila em dobro.

Se você deseja acompanhar ou saber mais sobre o tema “Pessoa com Deficiência”, basta acessar o perfil @jailtondelogo.

https://www.instagram.com/jailtondelogo/?igsh=bTg0czJqMTF6ajdn&utm_source=qr#