Marcos Rogério confirma recursos e construção do novo Hospital da Criança em Espigão d’Oeste

Em visita ao município de Espigão d’Oeste, nesta segunda-feira (09/02), o senador Marcos Rogério anunciou a liberação de novos investimentos que somam R$ 3 milhões para o município. O parlamentar também confirmou que o recurso destinado à construção do aguardado Hospital da Criança já está depositado na conta da prefeitura.

O anúncio foi feito ao lado do prefeito Zé Weliton, de vereadores da base aliada e do deputado estadual Jean Mendonça. “No ano passado estive aqui para anunciar o envio da emenda para a construção do Hospital da Criança. Hoje, volto para dizer que o recurso já está na conta da prefeitura. Agora é acelerar o processo de licitação para que essa obra tão esperada possa, finalmente, começar”, destacou o senador.

A viabilização do hospital contará com um compromisso duplo: enquanto Marcos Rogério assegurou os recursos para a construção da estrutura física, o deputado Jean Mendonça assumiu o compromisso de destinar emendas para a compra de equipamentos e implementos necessários para o funcionamento da unidade.

Novos investimentos para 2026

Além da obra do Hospital da Criança, o senador anunciou R$ 3 milhões em investimentos para o orçamento de 2026, sendo R$ 1,5 milhão para a área de infraestrutura, voltados a obras e melhorias urbanas, e R$1,5 milhão para o custeio da saúde, garantindo a manutenção dos serviços e o atendimento à população.

“O nosso mandato tem a saúde como um dos seus pilares. Não basta construir unidades de saúde; é preciso garantir que elas funcionem, com medicamentos, equipamentos e condições adequadas de atendimento”, ressaltou Marcos Rogério.

Para o prefeito de Espigão d’Oeste, o apoio do senador tem sido decisivo para o desenvolvimento do município. “Esse é um momento histórico para Espigão d’Oeste. O Hospital da Criança sempre foi um sonho da nossa população, e hoje ele começa a sair do papel graças ao compromisso do senador Marcos Rogério”, afirmou Zé Weliton.