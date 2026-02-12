Marcos Rogério entrega nova UBS para a população de Urupá

O município de Urupá vive um momento de transformação em sua infraestrutura e no atendimento à saúde pública. Graças à destinação de emendas parlamentares do senador Marcos Rogério, que já somam cerca de R$ 30 milhões, a prefeitura tem executado obras estratégicas que visam modernizar a cidade e garantir mais dignidade aos moradores.

Saúde de cara nova: UBS equipada e moderna

Um dos grandes marcos deste pacote de investimentos foi a inauguração da nova Unidade Básica de Saúde (UBS). Com um aporte de R$ 1,2 milhão garantido pelo senador, a unidade foi entregue totalmente estruturada para oferecer atendimento humanizado à população.

A nova UBS de Urupá já conta com aparelhos de Raio-X e Ultrassom, permitindo que diagnósticos sejam feitos com agilidade. “Prédio bonito é importante, mas o que resolve é estrutura funcionando com médicos, enfermeiros e medicamentos. É isso que estamos entregando hoje. Construímos e também equipamos a unidade, para que a população tenha um atendimento mais digno”, destacou o senador Marcos Rogério durante a cerimônia de entrega.

Rumo aos 100% de pavimentação

Na infraestrutura urbana, o objetivo é audacioso: zerar as ruas de terra em Urupá. Através de obras de asfalto e bloqueteamento, o município está transformando a realidade de bairros que antes sofriam com a poeira e a lama.

O prefeito Saldanha ressaltou que a meta da gestão, em parceria com o mandato do senador, é entregar a cidade com 100% de pavimentação, incluindo calçadas e meio-fio. Este investimento não apenas melhora a mobilidade, mas gera valorização imediata dos imóveis e melhora a saúde pública ao reduzir doenças respiratórias causadas pela poeira.

Investimento no Campo e Logística

Além da zona urbana, os recursos viabilizados por Marcos Rogério abrangem também áreas vitais para a economia local:

Pontes de concreto e aço: Substituição de estruturas antigas de madeira por pontes definitivas, garantindo o escoamento da produção.

Setor Agrícola: Aquisição de maquinários para fortalecer a agricultura familiar e manutenção de estradas vicinais.

“Nosso compromisso com Urupá é de resultados. São recursos que chegam na ponta, transformando a vida das pessoas com asfalto na porta de casa e saúde de qualidade perto da família”, afirmou Marcos Rogério.