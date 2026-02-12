Nova creche muda a vida de famílias em Ariquemes e reforça compromisso de Confúcio Moura com a primeira infância

A inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Primeiros Passos, no bairro Bom Jesus, em Ariquemes, vai muito além da entrega de um prédio novo. Para dezenas de famílias, significa alívio, segurança e a tranquilidade de poder trabalhar sabendo que os filhos estão bem cuidados.

Prefeita Carla Redano agradeceu ao senador Confúcio Moura pelo apoio à educação de Ariquemes Com capacidade para atender 208 crianças, o CMEI conta com oito salas de aula e oferece vagas para: crianças de 1 ano e 3 meses a 3 anos e 11 meses, em tempo integral;

turmas de Pré-1 e Pré-2, para crianças de 4 e 5 anos, em período parcial. Mas os números não conseguem traduzir, sozinhos, o tamanho desse avanço.

Para muitas mães do bairro Bom Jesus, conseguir uma vaga em creche representa a chance de manter o emprego, buscar uma nova oportunidade profissional ou até retomar os estudos. É sair da dependência de favores e ganhar a segurança de um espaço estruturado, acolhedor e preparado para estimular o desenvolvimento das crianças desde cedo.

“Quando a gente investe em creche, cuida da criança e apoia a família inteira”, costuma defender o senador Confúcio Moura ao longo de sua trajetória pública. Para ele, políticas voltadas à primeira infância são fundamentais para reduzir desigualdades e fortalecer o futuro do estado.

Representando o senador, a assessora Vilma Alves destacou o compromisso permanente de Confúcio com a educação. Segundo ela, mais do que uma obra física, a nova creche simboliza portas que se abrem, sonhos que ganham proteção e um futuro que começa a ser construído já nos primeiros anos de vida.

Durante a solenidade, a prefeita Carla Redano ressaltou a importância da parceria institucional para tirar o projeto do papel. “Investir na educação infantil é cuidar do presente e construir o futuro. Essa creche chega para atender uma demanda importante das famílias do bairro Bom Jesus. Agradeço ao senador Confúcio Moura pelo apoio e pelo compromisso com a educação de Ariquemes”, afirmou.

A estrutura do CMEI Primeiros Passos foi pensada para acolher: ambientes adequados, salas organizadas e atendimento planejado garantem não só cuidado, mas também estímulos pedagógicos essenciais para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças.

Para quem sai cedo de casa em busca do sustento, saber que o filho estará em um local seguro durante todo o dia traz dignidade e paz de espírito. Para as crianças, é o início de uma jornada educacional com acompanhamento, carinho e oportunidades — exatamente onde tudo começa.