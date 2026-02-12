Preço de referência de importação da borracha natural sobe em janeiro e chega a R$ 13,91/kg

O preço de referência de importação da borracha natural registrou aumento no início de 2026. Em janeiro, o valor foi calculado em R$ 13,91 por quilo, alta de 3% em relação a dezembro, quando o preço estava em R$ 12,81/kg.

O avanço mensal foi influenciado principalmente pela elevação de 6% nas cotações dos contratos da matéria-prima na bolsa de Cingapura. Por outro lado, a valorização foi parcialmente atenuada pela queda média de 2,1% do dólar no período.

Os custos logísticos apresentaram comportamentos distintos. O frete marítimo internacional na rota analisada recuou 10,3%, mantendo a tendência de baixa e a expectativa de novos recuos em função do Ano Novo Chinês. Já o frete interno apresentou alta de 1,8% no mês.

Com esses fatores, o índice de referência da borracha natural foi definido em 154,28, avanço de 2% em janeiro